Schianto per distrazione: feriti tre ragazzi di 19 anni, uno è grave

CORINALDO - Grave incidente in via Nevola, ieri sera poco dopo le 21, dove sono rimasti feriti tre ragazzi di 19 anni. Il più grave, in codice rosso, è stato trasportato all’ospedale regionale di Torrette, mentre gli altri due al pronto soccorso di Senigallia.In macchina con loro c’era anche un quarto giovane, rimasto illeso. L’auto a bordo del quale viaggiavano i quattro amici è uscita di strada perché il conducente, per raccogliere qualcosa che era caduto, si è abbassato perdendo il controllo del mezzo e finendo così fuori strada. Sul posto le ambulanze del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri per i rilievi.