Sale in soffitta e si impicca: l'atroce scoperta fatta dai familiari. Aveva 50 anni

CORINALDO - Choc ieri a Corinaldo dove il corpo senza vita di un 50enne è stato trovato dai familiari. L’uomo, che assumeva psicofarmaci, si è recato in soffitta e si è impiccato. I familiari non vedendolo più sono andati a cercarlo. Troppo tardi ormai per salvarlo. Subito hanno chiamato il 118 ma il 50enne era già morto. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, come da prassi in questi casi. Il 50enne era conosciuto e benvoluto. C’è chi ha voluto dedicargli un messaggio sui social, arrabbiato con se stesso per non essere riuscito ad aiutarlo, nello sconfiggere quel malessere che negli anni è diventato sempre più ingestibile, fino all’epilogo di ieri che nessuno avrebbe mai immaginato. L’isolamento forzato potrebbe aver fatto peggiorare la situazione.

