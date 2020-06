Perde il controllo della propria auto e finisce nel fosso: portato in ospedale

CORINALDO - I vigili del Fuoco sono intervenuti alle 19,55 a Corinaldo in Via Corinaldese per un incidente stradale. Un'automobilista per cause in fase di accertamento ha perso il controllo della propria vettura finendo nel fosso adiacente alla strada. La Squadra di Senigallia intervenuta con un'autobotte ed un mezzo 4x4 ha collaborato con i sanitari del 118 presente sul posto per l'estrazione della conducente dove veniva successivamente trasportata nel più vicino ospedale. I Vigili del Fuoco hanno poi messo in sicurezza l'area dell'intervento.

