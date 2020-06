A Corinaldo tutto pronto per la Notte Romantica: ecco le iniziative in cartellone

CORINALDO - In arrivo la "Notte Romantica", evento turistico-culturale nazionale nei Borghi più Belli d'Italia giunto alla sua quinta edizione. Il 27 giugno, il sabato seguente al solstizio d'estate, anche Corinaldo, tra i borghi marchigiani facenti parte dell'Associazione, si tingerà di romanticismo.







"Dopo mesi di lockdown e con una pandemia che ancora ci costringe alla massima attenzione nel vivere la nostra socialità, organizzare un evento dedicato all'amore è un una sfida importante ma necessaria, poiché il rilancio turistico-culturale del nostro Paese e dei nostri borghi è strettamente legato anche agli eventi, elemento imprescindibile della strategia di attrazione di flussi turistici dei territori", fa sapere l'Associazione " I Borghi più belli d'Italia".







L' amore trova la cornice ideale per la sua rappresentazione all'interno delle mura corinaldesi, dove le coppie possono perdersi in vicoli nascosti, fermarsi ad ammirare i meravigliosi scorci del borgo, passeggiare al tramonto godendosi l'incantevole paesaggio per finire gustando un aperitivo o una cena a lume di candela in ristoranti e locali tipici.







Ai visitatori e agli innamorati viene proposta una passeggiata romantica con una guida del territorio, per scoprire gli angoli più caratteristici della città, ascoltare racconti e storie di tradizioni antiche, godersi un momento di puro romanticismo nel giardino allestito nel cuore del Borgo, di fronte alla celebre casa di Scuretto, con la scenografica "Panchina del Bacio" o lungo la celebre scalinata del Pozzo. (partenza alle ore 19.00 e alle 21.30 su prenotazione)







Durante il pomeriggio e la serata sarà possibile visitare i Luoghi della Cultura: la raccolta di ceramiche contemporanee "G.C. Bojani", la Sala del Costume e delle Tradizioni popolari, il Teatro comunale "C. Goldoni" e il sito archeologico di Santa Maria in Portuno.







Un fine settimana che segna la ripartenza anche per le attività culturali, se il sabato sarà dedicato all'Amore, domenica 28 giugno Corinaldo Città Palcoscenico ha in programma anche la "Giornata FAI (Fondo Ambiente Italiano)" all'aperto, un'edizione speciale per permettere di godere in sicurezza dello straordinario patrimonio d'arte e natura del nostro Borgo.







Per tutte le informazioni e prenotazioni Ufficio IAT Tel. 071 7978636 - Email iat1@corinaldo.it



© RIPRODUZIONE RISERVATA