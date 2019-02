Niente controlli e restyling: â€‹così la Lanterna Azzurra è diventata una trappola

di Lorenzo Sconocchini

ANCONA - Forse sarebbe bastata una passata di vernice antiruggine una volta l’anno, per scongiurare una strage, o almeno ridurre il numero dei morti. Perché erano corrose per la scarsa manutenzione fino ad assottigliarsi le balaustre in acciaio che sotto la pressione della folla hanno ceduto di schianto sulla rampa dell’uscita numero 3, trasformando la via di fuga dalla Lanterna Azzurra in una sorta di settore Z dello stadio Heysel: corpi ammassati in un groviglio di vite in bilico, urla disperate, il respiro che manca fino all’asfissia da schiacciamento. Lo scrive il consulente tecnico incaricato dalla Procura di stabilire se, nella strage avvenuta a Corinaldo la notte del 7 dicembre, abbiano giocato un ruolo decisivo le condizioni delle vie di fuga e altre caratteristiche strutturali della discoteca.