Latitante per una raffica ​di furti trovato e arrestato a Riccione

CORINALDO - Vacanza bruscamente interrotta dall’arrivo dei carabinieri per un 51enne corinaldese, arrestato in un albergo di viale Ceccarini a Riccione. E’ stato portato nel carcere di Villa Fastiggi a Pesaro dai militari della Compagnia di Senigallia. Giovedì sera infatti i carabinieri hanno dato esecuzione ad un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Ancona.Il provvedimento cautelare segue ad una serie di condanne passate in giudicato per le quali l’uomo dovrà scontare un cumulo 5 anni e 4 giorni di reclusione per i reati di furto aggravato, danneggiamento aggravato, oltraggio a pubblico ufficiale, resistenza a pubblico ufficiale ed evasione dagli arresti domiciliari. I fatti risalgono agli anni 2015 e 2016 quando, a cavallo dei mesi di aprile e giugno 2015, venne arrestato in flagranza di reato per ben 8 volte. Per furto di gasolio a Corinaldo, per furto di materiale elettrico a Senigallia e per furto di un’autoradio all’interno di un’officina a Senigallia.