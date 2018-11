I ladri acrobati passano dal terrazzo e rubano oro e orologi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CORINALDO - Ladri in fuga con gioielli in oro e due orologi da una villetta in via Madonna del piano a Corinaldo. I proprietari si sono accorti domenica sera, rientrando a casa, del furto subito. I banditi si sono arrampicati sul balcone e per entrare hanno approfittato di una finestra rimasta aperta in bagno. Non hanno quindi dovuto rompere nulla. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, chiamati dalle vittime. Non hanno ancora sporto denuncia ma hanno riferito con certezza che mancavano due orologi e altri gioielli in oro per un importo che non supera i mille euro.