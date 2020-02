L’abbraccio del ministro Lamorgese ai genitori della Lanterna Azzurra

CORINALDO - Questa mattina il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, incontrerà le famiglie delle vittime della Lanterna Azzurra. L’incontro è in programma in Prefettura ad Ancona dove il capo del Viminale presiederà anche il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, convocato dal prefetto Antonio D’Acunto. Il ministro era atteso lo scorso 8 dicembre a Senigallia, in occasione della manifestazione organizzata ad un anno dalla tragedia costata la vita a cinque giovanissimi, Emma Fabini, Mattia Orlandi, Benedetta Vitali, Daniele Pongetti ed Asia Nasoni. Insieme a loro perse la vita anche la giovane mamma Eleonora Girolimini.

Per un sopraggiunto impegno istituzionale, all’ultimo minuto, il ministro Lamorgese non aveva potuto partecipare all’iniziativa ma aveva assicurato che, appena possibile, sarebbe tornata. Così è stato. Oggi quindi porterà parole di conforto ai familiari di una tragedia assurda, che ha spezzato sei giovani vite. L’abbraccio delle istituzioni, dello Stato, per chi ha perso i propri cari, i figli, una mamma ed una moglie, per delle gravi condotte che hanno portato, con delle indagini lampo, ad individuare le precise responsabilità. Se le famiglie delle vittime non potranno avere indietro i loro cari avranno però giustizia per la strage di quella maledetta notte dell’8 dicembre 2018 e garanzie perchè non si ripeta più. «La visita del ministro dimostra l’assoluta sensibilità verso le famiglie di Corinaldo – commenta il prefetto D’Acunto - ed è inoltre un segnale di grande attenzione al territorio con la sua presenza al comitato per l’ordine pubblico».

Oggi inoltre Senigallia festeggerà il 18° compleanno di Daniele Pongetti. Alle 17 allo stadio Bianchellli si conclude il secondo memorial “Daniele Pongetti” con l’Anconitana e la Junior Pergolese in gara per il 3° posto mentre alle 19 il Senigallia Calcio e la Vigor Senigallia disputeranno la finalissima. A seguire le premiazioni con un momento celebrativo del compleanno, gestito dai ragazzi che giocavano con Daniele e tutti i suoi amici alla presenza dei familiari.

