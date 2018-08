In diretta dalla spycam il furto in casa. La vittima: «Ho visto due energumeni e ho urlato»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CORINALDO - Lascia una finestra aperta per i gatti ma entrano i ladri. È accaduto a Corinaldo di nuovo nel mirino, con quattro incursioni ieri notte. Un furto messo a segno anche Serra de’ Conti e l’Audi A3 grigia di nuovo avvistata a Castelleone di Suasa. I residenti hanno preso il numero di targa per fornirlo ai carabinieri. La solita macchina che gira da settimane. La targa risulta di un furgone rubato a Rimini, la stessa banda potrebbe aver agito nei comuni limitrofi. I carabinieri di Corinaldo sono intervenuti per tre sopralluoghi di furto in via degli Eroi, via Pozzaccio e via Raffaello.La stessa banda di Corinaldo probabilmente ha tentato un furto in una villa a San Michele al fiume, nella frazione di Passo Corinaldo. Poco distante da Corinaldo. «Ho un impianto di allarme perimetrale che, a differenza dell’allarme interno, non fa scattare la sirena – racconta Marco Marcantognini che sui social ha pubblicato due fotogrammi - bensì un cicalino che mi avvisa se c’è qualche movimento strano all’estero. Alle 3.20 si e messo a suonare all’impazzata, segnalandomi così che c’era qualcuno nella mia proprietà. Mi sono collegato al sistema videosorveglianza ed ho visto questi due energumeni che si aggiravano intorno a casa con la ferma intenzione di entrare».