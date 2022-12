CORINALDO - Salta il servizio di guardia medica nel Comune di Corinaldo da stasera e fino a tutto il giorno di Natale. Stesso disservizio per la notte del 31 dicembre. Tre quindi in totale i turni soppressi, per carenza di medici, durante le feste. I cittadini di Corinaldo dovranno far riferimento a quella di Ostra, che dovrà quindi coprire due territori invece di uno solo.

La comunicazione dell’Asur è arrivata ieri pomeriggio e appena il Comune l’ha resa nota, nella propria pagina Facebook, si sono scatenate le polemiche.

Le proteste

«Situazione indecente e schifosa per le persone che stanno male – commenta un cittadino - poi si lamentano che la gente va al Pronto soccorso», riporta uno dei commenti che rende l’idea dell’indignazione della popolazione. L’Area Vasta 2, di fronte all’indisponibilità dei medici di guardia medica presso la sede di Corinaldo, tenuto conto dell’impossibilità di reperire sostituti, ha fornito l’alternativa. Il turno notturno (ore 20 - 8) di oggi viene accorpato ai medici di continuità assistenziale della sede di Ostra, che si faranno carico anche del diurno di domani, dalle 8 alle 20, e del notturno della notte di San Silvestro dalle 20 alle 8. Lo stesso problema si presenta infatti anche per la notte del 31 dicembre. Sono queste le tre assenze comunicate dalla guardia medica di Corinaldo, probabilmente ieri all’improvviso, visto che la comunicazione è del pomeriggio, senza troppo preavviso. Sono stati forniti però pochi dettagli.

Carenze di organico

«Non so quale sia il motivo dell’indisponibilità dei medici – spiega Gianni Aloisi, sindaco di Corinaldo -, comprendo i cittadini ma conosco la situazione, avendo lavorato in ambito sanitario, e anche se mi fossi lamentato con l’Asur per il disagio mi avrebbero risposto che non hanno personale perché, purtroppo, la realtà è questa. E’ poco e non si trova». Un problema, quello della carenza di medici, diffuso in tutte le realtà del territorio. Il sindaco, non appena ricevuta la comunicazione dell’Asur, ha provveduto a darne diffusione sulla pagina Facebook.

«La guardia medica ci metterà di più ad arrivare da Ostra ma ci sarà – conclude il primo cittadino –, per le urgenze ovviamente non cambia nulla, basta chiamare il 118 e il soccorso sarà garantito come sempre avviene». Il vero problema potrebbe crearsi per la guardia medica in servizio ad Ostra, nel caso dovesse ricevere più richieste di intervento contemporaneamente sia da Ostra che da Corinaldo, di cui dovrà farsi carico. Per andare a Corinaldo impiegherà più tempo ma, per fortuna, la viabilità post alluvione è stata ripristinata e grossi impedimenti non ci sono.