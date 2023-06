A Corinaldo un'estate d'incanto: domani (sabato 24 giugno) la Notte romantica dei Borghi più belli d'Italia

CORINALDO - Un’estate d’incanto tra rievocazioni storiche e serate romantiche. Al via l’estate corinaldese con tante iniziative. «Un calendario – spiega l’assessore al turismo Francesco Spallacci - che di certo non era segreto perché la promozione degli eventi estivi è iniziata lo scorso mese di marzo con la pubblicazione di una cartolina dedicata. Attività che ci ha permesso di lanciare l'estate di Corinaldo con largo anticipo anche in importanti vetrine come il Salone Turistico della Costa Azzurra di Nizza, l'Exploring Bandiere Arancioni di Milano ed altre importanti vetrine».

Tra le manifestazioni di rilievo spiccano “Notte Romantica dei Borghi più Belli d'Italia” fissata per domani, sabato 24 giugno, il ritorno della Contesa del Pozzo della Polenta dal 30 giugno al 2 luglio, il Festival di Danza Urbana il 7 e 8 luglio.

«Suggestiva - prosegue l’assessore al turismo – la cena in bianco "E la Luna Bussò” che si terrà l’8 luglio, il Festival degli Stonati il 22 luglio a cura della Pro Loco, il Festival Corinaldo Jazz che festeggia i 25 anni di concerti dal 21 al 25 luglio e dal 3 al 5 agosto». Torna anche “Music in the Castle” nei giorni 11 e 12 agosto, la rievocazione storica medievale Millenarja il 19 e 20 agosto ed il Festival delle Donne "eSISTERe" nei giorni 1-2-3 settembre.

Sfogliate QUI il calendario degli eventi a Corinaldo

«Non mancheranno appuntamenti culturali - conclude l’assessore Spallacci - come la rassegna Teatri Antichi Uniti con "Il Ciclope" il 29 luglio, il Festival Organistico Internazionale il 30 luglio, le serate Assaggi di arte, natura e scienza per un pianeta da rispettare sono a cura dell'Unitre e si svolgeranno il 4 ed il 28 luglio, la rassegna Ambarabà ed il Festival di Teatro per Ragazzi, numerose le iniziative in Biblioteca», le serate di cinema per ragazzi all’aperto sulla scalinata.