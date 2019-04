Boato nella notte: la banda della marmotta all'assalto del bancomat

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CORINALDO - La banda della marmotta in fuga con 7.600 euro dopo aver fatto esplodere un bancomat in centro storico. E’ accaduto alle 2.35 della notte tra martedì e mercoledì. I malviventi prima hanno sbarrato il Corso, utilizzando come barriere alcune fioriere prese dalle vicine attività, per ostacolare e rallentare l’arrivo delle forze dell’ordine ed agevolarsi quindi la fuga. Si sono poi diretti verso il dispositivo della Ubi Banca di piazza X Agosto 1944. La deflagrazione dello sportello è avvenuta tramite l’inserimento di un ordigno rudimentale, contenente dell’esplosivo, definito in gergo marmotta. Dopo l’esplosione hanno sfondato la porta a vetri adiacente per accedere al locale, dove hanno preso le cassettine contenenti il denaro, per poi fuggire. L’assalto è durato pochi minuti. Studiato nei minimi dettagli da professionisti nel settore.