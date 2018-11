Esce da casa per due ore e i ladri fanno una razzia Cresce la paura tra i cittadini

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

CORINALDO - Ladri acrobati in via delle Ville a Corinaldo dove sono entrati arrampicandosi alla grondaia. Il bottino è in corso di quantificazione ma più che altro tanta è stata la paura e la rabbia per la famiglia visitata. È successo venerdì pomeriggio tra le 17 e le 19 mentre il pomeriggio precedente un tentativo di furto è avvenuto in via degli Olmigrandi. Altri episodi dopo il raid che nei giorni scorsi avevano visto i ladri entrare in cinque abitazioni. Le vittime si sono rivolte ai carabinieri e c’è anche chi si è sfogato sui social.