Muore Elisa, 42 anni, mamma di un bimbo resterà il suo sorriso e il coraggio da guerriera

CORINALDO «Do un consiglio a chi sta vicino a persone che combattono il cancro: non siamo malati, siamo guerrieri». Questo il testo di una frase emblematica che Elisa Guiducci, 42 anni, aveva postato pochi mesi fa sul suo profilo Facebook. Elisa, sposata con Andrea Valentini e madre di un bimbo, è morta martedì a Senigallia dopo aver combattuto con coraggio una malattia che alla fine l’ha piegata lasciando nello sgomento l’intera comunità. Oggi alle 16, nella chiesa di San Francesco, il rito di commiato. A darle l’ultimo saluto si ritroverà tutta la città: «Elisa aveva tanti amici, sia la sua famiglia che quella del marito sono conosciutissime a Corinaldo - dice il sindaco Matteo Principi-. La comunità vive questa perdita come un lutto collettivo; una giovane mamma, strappata da un male incurabile in pochissimi mesi. Non so aggiungere altro che questo: ci stringiamo alla sua famiglia, le siamo vicini, partecipiamo a questo dolore immenso». Sui muri del centro urbano tanti manifesti di saluto. C’è quello dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Calcio a Cinque, nelle giovanili militava il bimbo di Elisa, una realtà aggregata a cui Elisa era molto affezionata tant’è vero che sulla sua pagina Facebook campeggia un vivacissimo campionario di sequenze dell’attività sportiva che il sodalizio svolge; c’è quello della ditta La Femme di Ripe, che documenta la solidarietà dei colleghi.