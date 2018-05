Doppio colpo nella notte a Corinaldo: palazzetto e scuola nel mirino dei ladri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CORINALDO - Ladri nella scuola primaria Santa Maria Goretti e nel vicino palazzetto. Rubati otto computer e scassinati tre distributori automatici. «Hanno preso 6 personal computer di valore commerciale scarso perché acquistati diversi anni fa ma per noi indispensabili – spiega il dirigente scolastico Francesco Savore – e due minicomputer in uso al personale Ata per segnalare le presenze. Hanno forzato anche la macchinetta del caffè per prendere gli spiccioli».Altri due distributori, di bibite e merendine, sono stati scassinati nella palazzetto sportivo di via Borgo di Sotto adiacente al plesso scolastico. Sul posto è subito intervenuta una pattuglia dei carabinieri ieri mattina per effettuare un sopralluogo. Ad accorgersi dell’intrusione è stato il personale, andato ad aprire l’edificio prima che iniziassero le lezioni.«È urgente prendere provvedimenti perché si tratta di una scuola ipertecnologica al cui interno c’è molto altro materiale – aggiunge il preside –, che per fortuna non è stato preso perché custodito in una stanza sotto chiave. Sono molto preoccupato». Il dirigente scolastico già a settembre aveva chiesto la sostituzione delle serrature al Comune. «Una bidella aveva subito il furto della borsa al cui interno c’era il mazzo con tutte le chiavi della scuola – spiega il sindaco Matteo Principi –, non avevamo ritenuto opportuno cambiare tutte le serrature perché un ladro se vuole entra comunque, di fatti la notte scorsa hanno forzato la porta con un cacciavite o qualcosa di simile. È un problema grosso e me ne rendo conto, sicuramente lo affronteremo e cercheremo di valutare come porvi rimedio».