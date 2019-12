Boato nella notte, esplosione sventra il bancomat: banditi in fuga con i soldi

CORINALDO - Paura a Corinaldo, dove un boato ha squarciato il silenzio della notte: è tornata in azione la banda del bancomat.

LEGGI ANCHE:

Ascoli, con la pistola in pugno assalta due bar: il rapinatore patteggia un anno e mezzo

Macerata, colpo choc all'ufficio postale, in azione due banditi armati. Impiegati e clienti sequestrati in un bagno

Erano da poco passate le 2,30 quando l'esplosione ha sventrato lo sportello bancomat delle Poste in piaza Cassero. Il colpo è stato rapidissimo ed i banditi sono riusciti ad acciuffare i soldi e a far perdere le tracce ai carabinieri che si sono precipitati sul posto. Il bottino è ancora in fase di quantificazione, ma dovrebbe essere nell'ordine di qualche decina di migliaia di euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA