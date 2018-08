Banda del trapano in azione residenti prigionieri in casa Un sindaco lancia un appello

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CORINALDO - Ladri ancora in azione a Corinaldo, dove ha agito anche la banda del trapano. Due furti anche a Trecastelli a Barbara il sindaco ha diramato un appello per il furto del furgone del panettiere e a Senigallia raid nei garage e nelle cantine. Tutto nella notte tra lunedì e martedì. Ieri mattina un’amara sorpresa per molti. «Durante la notte è entrato qualcuno da mia madre in via degli Olmigrandi a Corinaldo passando da una finestra aperta – racconta un residente -, cercavano soldi perché hanno portato i vestiti fuori dopo aver aperto tutti i cassetti di un armadio non trovando niente. Abbiamo chiamato i carabinieri». Molti gli appelli sui social dove un’altra vittima di Corinaldo, visitata per la terza volta, ha messo anche una foto della finestra con un piccolo foro. Diversamente dai vicini a casa sua, la finestra era chiusa ma sono entrati lo stesso facendo un foro con il trapano per introdursi senza fare rumore. Anche lei come gli altri stava dormendo e non si è accorta di nulla. Alle 13 di ieri è stato il sindaco di Barbara a lanciare un appello per cercare un mezzo rubato al panettiere del paese. «È stato rubato un Doblò bianco targa DY630MY di proprietà del forno di Barbara. Se qualcuno lo nota in giro, avvisare i carabinieri». Due i colpi anche a Passo Ripe di Trecastelli una via Molino l’altra in via Pascoli