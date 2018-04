Automobilista abbagliato dal sole falcia una ragazzina di 14 anni che attraversa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CORINALDO - Abbagliato dal sole, investe una 14enne. La minore, portata in eliambulanza a Torrette, stava attraversando la strada quando un’auto l’ha travolta. È accaduto ieri pomeriggio, poco prima delle 17.30, a Corinaldo in via Dante davanti alla sede dell’Avis. La ragazzina, del luogo, si è vista travolgere da una macchina in transito ed è finita a terra. Nel cadere ha battuto la testa sull’asfalto. Subito è stata soccorsa. Non ha mai perso conoscenza ma la situazione ha fatto preoccupare i primi intervenuti che hanno lanciato l’allarme al 118. Sul posto è arrivata un’ambulanza medicalizzata da Senigallia insieme ad un mezzo della Croce Verde di Ostra. Il medico, dopo averla visitata, ha chiesto l’intervento dell’eliambulanza.La 14enne era vigile ma non potendo sapere se il colpo avesse provocato traumi interni, ha preferito disporre un trasferimento urgente all’ospedale di Torrette per eseguire gli accertamenti del caso. L’eliambulanza è atterrata nel campo sportivo ed è ripartita con un codice rosso per un trauma cranico commotivo alla volta dell’ospedale dorico. È stata trattenuta in osservazione. In un primo momento si era temuto il peggio ma per fortuna l’allarme è rientrato. Rassicurazioni sono arrivate sul fatto che non fosse in pericolo di vita. In paese l’episodio ha subito creato grande apprensione.Di quanto accaduto si è subito interessato anche il sindaco Matteo Principi, sollevato quando ha appreso che la ragazzina non correva pericoli. Si è spaventato anche lui come tutti, avendo a cuore i suoi concittadini, e si informato sulle condizioni di salute della minore investita. Per i rilievi è intervenuta una pattuglia dei carabinieri. La dinamica è al vaglio dei militari per accertare le precise responsabilità. La 14enne stava attraversando la strada e aveva già impegnato parte della corsia quando la macchina l’ha travolta. Il conducente si è subito fermato e ha cercato di dare assistenza alla minore.Ha poi riferito ai carabinieri di non averla vista poiché era stato abbagliato dal sole che ne aveva ridotto la visuale. Si sarebbe accorto quando ormai era troppo tardi per fermarsi perché già l’aveva travolta. Per fortuna procedeva ad una velocità non elevata e ciò ha scongiurato il peggio. Proprio per le difficoltà dovute al sole, stava transitando a velocità limitata. Un problema, quello del sole che abbaglia le auto in transito, che già si era verificato a Corinaldo negli anni passati quando si erano verificati altri investimenti e gli automobilisti si erano giustificati fornendo la stessa motivazione.