Da Corinaldo all'Arabia Saudita: lo sbandieratore Cristiano Spadoni del Combusta Revixi a Riyadh con il Cirque du Soleil

CORINALDO - A Riyadh con Cirque du Soleil. C'è un pezzo di Corinaldo e di Combusta Revixi a Riyadh, in Arabia Saudita. Venerdì 21 ottobre la grandiosa cerimonia di inaugurazione della Riyadh Season 2022, una stagione di spettacoli e intrattenimento nel cuore della capitale Saudita.

Lo spettacolo in Arabia Saudita

Lo spettacolo è diretto e realizzato da Cirque du Soleil, che conferma l'amore verso l'italianissima arte della bandiera e il legame con i ragazzi di Corinaldo. Questa volta è Cristiano Spadoni il solista partito per l'Arabia Saudita poco meno di due settimane fa. Brevissimo e intenso il tempo di creazione, per uno spettacolo adrenalico e maestoso, dalle dimensioni inimmaginabili. Circa 60 artisti da tutto il mondo, un palco lungo 80 metri e oltre diecimila spettatori. Ancora una grande soddisfazione per il Combusta Revixi, che, da un piccolo paese come Corinaldo, riesce ad imporsi anche a livello internazionale.