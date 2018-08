Prosegue l'agosto di fuoco per il gruppo del Combusta Revixi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CORINALDO - Il mese di agosto 2018 verrà ricordato negli annali del Gruppo Storico, come un mese ricco di spettacoli ed esibizioni in tante città italiane.Da Nord a Sud della penisola, questa estate è veramente impegnativa per i ragazzi del Combusta Revixi, impegnati in eventi e rievocazioni storiche di grande rilievo.Arcieri, Sbandieratori e Musici formati da tamburi e chiarine, insieme ai numerosi allievi, non si sono di certo risparmiati in questi mesi, regalando emozioni, rappresentando le proprie radici storiche e tradizionali con le loro attività.Nel prossimo weekend il Gruppo Storico sarà impegnato Venerdì 17 agosto nella X Serata Medievale a Pergola (PU), quindi Sabato 18 e Domenica 19 saranno in scena a sulle rive del Lago di Garda, nelle rievocazione storica medievale di Padenghe (Bs).