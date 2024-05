CORINALDO La comunità di Corinaldo in lutto per la scomparsa di Anna Grossi. Aveva 75 anni. Pittrice di grande talento, era anche presidente dell’associazione culturale Il Capricorno. Una donna forte, che aveva dovuto affrontare la morte dei figli. Non si era mai data pace per quella di Manuel Giovannelli, 42 anni veterinario, deceduto nel 2020 a Malta, dove lavorava, avvenuta in circostanze misteriose. Per il governo del posto un suicidio, a cui la madre non aveva mai creduto.

Aveva portato il caso del figlio all’attenzione anche della tv nazionale, ma senza trovare mai quelle risposte che cercava, certa che qualcuno l’avesse ucciso. Ha lottato finché ha potuto, ma se n’è andata con quel dubbio che qualcuno là fuori potesse averla fatta franca per. «L'amministrazione comunale porge l'estremo saluto alla nostra concittadina Anna Grossi – la nota di cordoglio fatta ieri dal Comune di Corinaldo -, presidente dell’associazione Il Capricorno. Persona schietta e di buon cuore, sempre presente con il proprio contribuito all'animazione culturale della città». Il Comune ha scelto di ricordarla con un’immagine dell’inaugurazione della mostra personale "Armonie tra Cielo e Terra" che allestì nella Sala Carafòli del Palazzo comunale nell’estate 2022. Nata a Roma, si era trasferita tanti anni fa a Corinaldo, che ormai considerava a tutti gli effetti la sua città. Un’artista poliedrica, si era affermata come pittrice, restauratrice e scultrice. Organizzava mostre, rassegne d’arte ed era anche critica d’arte, musicale e teatrale. Anna Grossi era inoltre una pianista. Per la comunità di Corinaldo, che le è sempre stata accanto di fronte alle dure prove che la vita le ha messo di fronte, la sua scomparsa rappresenta una grande perdita sia umana che artistica. Sui social le hanno dedicato tanti pensieri d’affetto. Anna Grossi, venuta a mancare venerdì, lascia il marito Fulvio. I funerali si svolgeranno in forma privata.