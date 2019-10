Coppietta si apparta nel park dell’Auchan «Aiuto, c’è un furto»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Cercavano un luogo isolato per ritagliarsi un momento di intimità e fare pace. Hanno scelto il parcheggio scoperto dell’Auchan, lontano da occhi indiscreti. Non immaginavano che la sicurezza avrebbe chiuso il cancello principale. Così, tornando indietro, hanno trovato la strada sbarrata e hanno dovuto chiamare aiuto. La cosa singolare è che, mentre raccontavano ai carabinieri la loro disavventura e si scusavano per il disturbo, hanno riferito di aver sentito rumori provenire dall’interno del centro commerciale.«Erano dei colpi forti, sembravano martellate» hanno detto ai militari, quanto basta per sospettare che ci fosse un furto in atto. Sul posto è intervenuta una seconda pattuglia dei carabinieri, con la vigilanza privata. Ma si è rivelato un falso allarme, non è stato rinvenuto alcun segno di scasso sulle porte perimetrali. Quella di martedì è stata una serata particolare per una coppia di 19enni di Ancona. Non erano ancora le 23 quando si sono resi conto di aver combinato un guaio: avevano scelto il posto sbagliato per appartarsi in auto, l’ampio parcheggio scoperto sul tetto dell’Auchan. Non il massimo del romanticismo, ma evidentemente erano sicuri che lì nessuno sarebbe venuto a disturbarli. E infatti sarebbe filato tutto liscio se non fosse che, tornando verso casa, hanno trovato il cancello all’uscita chiuso a chiave e hanno realizzato di essere in trappola. Non hanno potuto far altro che contattare il 112. Mentre i carabinieri stavano per congedarli senza prendere provvedimenti, i due giovani hanno raccontato di aver sentito quegli strani rumori provenire dalla galleria commerciale, come se qualcuno stesse compiendo un furto. «Volevamo chiamarvi prima, ma non eravamo sicuri», si sono giustificati. In effetti, una segnalazione era già pervenuta alla vigilanza privata. Tuttavia, il sopralluogo notturno ha escluso la presenza di ladri e il tentativo di furto.