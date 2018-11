Convince una 17enne a scappare di casa, arrestato nelle Marche

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CHIARAVALLE - Era nascosto in appartamento di Chiaravalle Tarek Abbassi, il tunisino di 21 anni che aveva convinto la sua fidanzata 17enne a lasciare la sua famiglia, la scuola e a scappare con lui da Vicenza il 24 ottobre fino a raggiungere la provincia di Ancona. La ragazzina era tornata a casa tre giorni fa, mentre il giovane tunisino è stato trovato dalla Squadra Mobile presso l'abitazione di un suo familiare a Chiaravalle. Quando è scattato il blitz, Abbassi era nascosto in un armadio. Il giovane è stato denunciato per sottrazione consensuale di minorenne e nei suoi confronti sono state avviate le procedure di espulsione.