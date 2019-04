Controlli vicino alle scuole un giovane denunciato altri due segnalati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Nell’ambito del progetto “Scuole sicure”, avviato fin dall’inizio dell’anno scolastico e finalizzato al contrasto allo spaccio ed all’uso di sostanze stupefacenti, proseguono costanti le attività di prevenzione e contrasto da parte del personale del Commissariato di Senigallia nelle aree prossime agli istituti scolastici e nei luoghi frequentati dai giovani.Fin dall’inizio dell’anno hanno già consentito di controllare numerosi ragazzi ed, all’esito di detti controlli, procedere alla segnalazione alla locale Prefettura di 12 giovani, alcuni dei quali minorenni, in qualità di assuntori, ma anche, nelle ipotesi più gravi, di procedere alla segnalazione all’autorità giudiziaria per i casi di detenzione con fini di spaccio.In questo ambito, gli agenti hanno effettuato mirati servizi, all’esterno, in aree prossime a diversi istituti scolastici di Senigallia sia con il personale della Squadra Volante che con personale addetto alla polizia giudiziaria.Venivano effettuati diversi controlli in orario mattutini di seguito ai quali gli agenti, giunti in via Capanna, notavano tre giovani che confabulavano, tenendo qualcosa tra le mani. Gli agenti dunque decidevano di sottoporre a controllo le tre persone ed una di esse, una giovane ancora minorenne consegnava una sigaretta artigianale al cui interno veniva accertata la presenza di sostanza stupefacente del tipo marijuana.Pertanto gli agenti, dopo aver fatto intervenire l’esercente la potestà genitoriale, procedevano al sequestro della sostanza nonché a segnalare la minorenne alla Prefettura di Ancona.Nel corso di un altro servizio, rientrante nel medesimo progetto, gli agenti, all’uscita della scuola, notavano due giovani a bordo di un veicolo che tenevano un comportamento sospetto e decidevano di sottoporli ad accertamento. I giovani venivano identificati e nel frattempo gli agenti rilevavano odore riconducibile all’uso di sostanza stupefacente. I controlli effettuati a carico di uno di essi, appena 18enne di Senigallia, consentiva di trovarlo in possesso di un involucro al cui interno risultava esservi circa 10 gr. di sostanza del tipo marijuana. Ulteriori verifiche consentivano di rintracciare anche un altro piccolo involucro ma anche gli oggetti necessari alla lavorazione e confezionamento.Il giovane dunque veniva condotto in Commissariato e deferito all’A.G. per il reato di detenzione con fini di spaccioNel corso di un successivo controllo gli agenti notavano tre giovani che tentavano di allontanarsi e dunque venivano fermati . Dal controllo dei tre giovani, 18enni di origini albanesi, ma da tempo presenti a Senigallia , emergeva che uno di essi , D.E. era in possesso di due involucri contenenti marijuana, uno , ed hashish, l’altro. I poliziotti dunque procedevano al sequestro degli involucri ed alla segnalazione alla Prefettura del giovane quale assuntore.