Controlli nei luoghi di aggregazione: giovani trovati con la droga

FALCONARA - Controlli serrati antidroga dei Carabinieri in borghese della Tenenza di Falconara Marittima nei luoghi di aggregazione giovanile.A finire nella lente di ingrandimento, da tempo è stato il parcheggio multipiano di Falconara Alta, dove i residenti in passato avevano segnalato il permanere di gruppi di giovanissimi che spesso infastidivano con schiamazzi e motori fragorosi il riposo delle persone: sul posto sono stati identificati 2 giovani di 19 anni, di cui uno residente a Falconara, trovato in possesso di uno spinello di hashish del peso complessivo di un grammo circa. Il giovane è stato segnalato all’autorità prefettizia per consumo personale di sostanze stupefacenti.Più tardi, a mezzanotte circa, i militari sono tornati sul posto sottoponendo a controllo altri 4 giovani, tra i 18 ed i 22 anni, di cui uno risultato positivo alla detenzione di hashish: il giovane 19enne, di origini albanesi e residente ad Ancona, nell’auto aveva nascosto, sotto il sedile posteriore sinistro, una busta in plastica termosaldata contenente 6 grammi di hashis ed anche lui è stato segnalato in Prefettura per uso personale.Presso il Parco degli Ulivi a Collemarino invece i militari hanno intercettato un 37enne pregiudicato, originario di Napoli e residente ad Ancona, trovato in possesso di oltre 2 grammi di marijuana e circa 10 di hashish. L’uomo, è stato trovato in possesso anche di un bilancino di precisione pertanto i militari, considerando anche i precedenti per droga del soggetto, hanno inteso denunciarlo a piede libero per spaccio di sostanze stupefacenti di lieve entità.Per i soggetti segnalati in Prefettura invece, insieme alla sospensione della patente di guida (da 1 mese a 3 anni), del passaporto e di altre licenze di polizia, saranno obbligati a partecipare ad una serie di colloqui con gli assistenti sociali dell’Ufficio Nucleo Operativo per le Tossicodipendenze della Prefettura di Ancona che valuteranno, caso per caso, in relazione al tipo ed al quantitativo di sostanza stupefacente, quale percorso di recupero intraprendere nello specifico.