Controlli antidroga dei carabinieri: Yago fiuta la marijuana nascosta nel barattolo. Nei guai un 31 enne

FABRIANO - Aveva nascosto la droga in un barattolo, come se fosse un condimento da usare in cucina. Il cane Yago, però, ha fiutato ed ha scoperto cos’era camuffato nella credenza, sopra ai fornelli. Un giovane di 31 anni di Fabriano, residente a Melano, è stato denunciato dai carabinieri per detenzione ai fini di spaccio. Aveva 28 grammi di sostanza stupefacente, 25 di marijuana, due e mezzo di hashish e mezzo grammo di cocaina, suddivisi in dosi.

LEGGI ANCHE:

Le prostitute col 'pos' portatile: i clienti pagano le prestazioni con la carta di credito

La sostanza stupefacente era conservata in un barattolo che solitamente serve a tenere le spezie, in cucina. Il giovane, già noto per precedenti specifici, è stato controllato dalla pattuglia del nucleo Radiomobile giovedì mattina. Sul posto anche il cane Yago dell’unità cinofila di Pesaro che ha sentito strani odori una volta entrato nell’appartamento del 31enne. In cucina ha cominciato ad abbaiare e così i militari hanno approfondito le ricerche e rinvenuto 28 grammi complessivi di sostanza stupefacente, 25 grammi di marijuana, due grammi e mezzo di hascisc e mezzo grammo di cocaina, tutti suddivisi e pronti per essere immessi nel mercato. Il giovane è stato denunciato. Sempre giovedì è stato effettuato anche un controllo, con i cani dell’unità cinofila di Pesaro, presso il terminal degli autobus degli studenti, in via Bellocchi di Fabriano. I militari hanno monitorato circa 300 studenti senza sorprese: nemmeno questa volta è stata rinvenuta droga negli zaini degli studenti ispezionati a campione, prima di andare a scuola.



© RIPRODUZIONE RISERVATA