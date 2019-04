Controlli ai parcheggiatori abusivi: scattano sanzioni per due stranieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Proseguono costanti i controlli nei confronti dei soggetti dediti ad attività di parcheggiatori abusivi operanti in alcuni parcheggi della città.In particolare gli agenti del Commissariato di P.S. di Senigallia, nei giorni scorsi hanno effettuato una verifica circa la presenza di tali soggetti e, nonostante una lieve flessione del numero di persone dedite alla citata attività, sono state individuate delle presenze specie nel parcheggio dell’ospedale e di due piazze del centro.Pertanto i poliziotti sono intervenuti e, nel corso di un primo servizio , hanno accertato la presenza di una persona nel parcheggio dell’ospedale che, nonostante il tentativo di allontanarsi, veniva bloccato dagli agenti ed identificato.All’uomo, nigeriano di 35 anni, regolarmente presente in Italia e da tempo domiciliato a Senigallia, veniva notificato il verbale amministrativo per violazione alla disciplina sull’attività di parcheggiatore per la quale è prevista la sanzione di oltre 700 euro.Nel corso di un altro servizio i poliziotti rintracciavano un uomo il quale veniva trovato all’interno del parcheggio dello stadio intento a svolgere le attività proprie dei parcheggiatori abusivi, cioè facilitare l’ingresso e l’uscita dei veicoli dagli stalli di parcheggio. Dopo aver accertato tale comportamento , gli agenti intervenivano bloccando l’uomo, senegalese di circa 50 anni. Anche in questo caso, gli agenti provvedevano ad elevare la sanzione amministrativa prevista per i parcheggiatori abusivi.