Controlli a tutto campo la polizia locale in spiaggia con i segway

SENIGALLIA - La pattuglia spiaggia della polizia locale in segway lungo l'arenile. Per la prima volta sulla spiaggia di velluto i vigili urbani presenti con i nuovi mezzi, ogni giorno per monitorare che tutto si svolga regolarmente. Un modo anche per controllare il commercio ambulante. Qualora dovessero constatare irregolarità potranno intervenire subito e chiedere l'ausilio di altre pattuglie , se necessario. Vigili in mezzo ai bagnanti, a disposizione per fornire informazioni e raccogliere segnalazioni.