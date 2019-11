​Continue liti e rapporti sempre tesi. Minaccia il vicino di casa: «Ti taglio la gola

SENIGALLIA - Minacciato di morte dal vicino di casa, un 79enne di Filetto ha chiamato i carabinieri. È accaduto lunedì anche se solo ieri l’anziano, tramite il suo legale, ha preparato la denuncia da sporgere contro il vicino. Si tratta di un pensionato che già una volta ha denunciato i vicini per stalking. Tra i vari atti persecutori lamentati, il fatto che la televisione viene lasciata accesa tutta la notte sul canale delle notizie. La settimana scorsa lo stress per non riuscire a dormire gli ha provocato un malore.

Tornato a casa, il vicino dalla finestra gli ha fatto il gesto di tagliargli la gola e a quel punto ha avuto paura. Una pattuglia dei carabinieri è subito intervenuta. I militari dopo aver tranquillizzato il pensionato hanno riferito che non potevano fare altro. Il reato è procedibile per querela di parte che ha quindi preparato.

