Continua a minacciare e insultare la ex compagna: trentenne arrestato

ANCONA - I militari della Stazione Carabinieri di Ancona Brecce Bianche a Bologna hanno eseguito una misura cautelare a carico un trentenne bolognese ma di origini jesine, che è finito in manette dopo essere ritornato alla carica perseguitando a lungo la sua ex compagna.Lo stesso già un anno fa era stato colpito dalla misura del divieto di avvicinamento alla sua ex ed al loro bambino. Il giudice gli aveva altresì intimato di non comunicare con gli stessi. “Il tempo non è stato gentiluomo” e il trentenne pur se già agli arresti domiciliari – non ha mai smesso di importunare la sua ex compagna mediante sms, telefonate e chat whatsapp con esplicite minacce di morte e con il chiaro intento di turbare e rendere impossibile la vita della giovane donna.L’uomo credeva di aver ottenuto il risultato sperato, la sua ex si era chiusa in se stessa e non riusciva più a reagire, era oramai convinto di tenerla in pugno. Grazie al sostegno dei Carabinieri di Ancona Brecce Bianche la donna invece è riuscita a ritrovare la forza e a denunciare quanto le stava accadendo.Le successive attività di indagini hanno consentito di raccogliere un quadro indiziario importante a carico del trentenne indizi che il pm Bavai - che ha coordinato le indagini - ha ritenuto chiari ed inconfutabili, come ritenuto anche dal Gip del Tribunale di Ancona che ha emesso il provvedimento cautelare degli arresti domiciliari a carico dell’uomo.