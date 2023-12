ANCONA - Un primo passo è stato fatto. I rifiuti presenti a bordo pista del campo italico Conti delle Palombare, frutto di alcuni passaggi del restyling in atto da settembre, sono stati impacchettati, con tanto di scritta su ogni sacco del loro tipo e provenienza e, pur essendo ancora presenti sono pronti per essere portati via. Negli ultimi giorni, proprio a ridosso del Natale, dopo le segnalazioni di chi frequenta la pista e del Corriere Adriatico, la situazione è stata presa di petto e si è sbloccata in attesa, per i prossimi giorni, del passaggio definitivo.

APPROFONDIMENTI IL CASO «Liste d'attesa per raccomandati», la frase dei revisori dei conti fa infuriare Acquaroli. «Ora fate i nomi»

L’allarme

Rifiuti che, a detta di molti, sono potenzialmente nocivi e che comunque non hanno rappresentato una bella immagine. Sul Conti, è vero, si sta operando una ristrutturazione importante, sia alla pista, ormai conclusa, che alle pedane dei salti, che saranno oggetto dei lavori nelle prossime settimane, ma forse la situazione poteva essere gestita meglio ed i rifiuti già stoccati e fatti sparire. «Una operazione– afferma l’assessore ai Lavori pubblici Stefano Tombolini – che verrà definita al più presto, subito dopo le feste. Il fatto che al Conti hanno operato diverse ditte e lo smaltimento, di cui abbiamo chiesto conto ai diretti interessati, viene fatto al termine complessivo dei lavori. I rifiuti, in ogni caso, non sono nocivi e quindi non sussistono problematiche in tal senso».

Poi c’è il problema dell’acqua che stazione nella pista appena rifatta, specialmente in corrispondenza dell’ottava corsia, appena piove. Un difetto di esecuzione dei lavori che potrà essere rimosso o con cui gli atleti dovranno condividere nello loro performances? «Siamo a conoscenza anche di questa problematica così come di altri piccoli problemi ai pozzetti di carico e scarico a causa del passaggio di materiali. Li abbiamo segnalati alla ditta esecutrice ed al momento del collaudo e della consegna definitiva dei lavori tali problemi verranno risolti. L’importante è che, a regime, tutto sia stato fatto nel migliore dei modi e che l’esecuzione sia stata realizzata in maniera perfetta».

I tempi

Ma quando saranno conclusi anche i lavori sulle pedane dei salti, in particolare su quella dell’alto che viene anche usata dal campione del mondo Gianmarco Tamberi nei suoi allenamenti ad Ancona? «Partiranno subito dopo le feste – annuncia l’assessore Tombolini - e non dovrebbero durare parecchio visto che sono previsti 45 giorni lavorativi. Per primavera il Conti potrà essere disponibile e non ci saranno intralci con gli allenamenti degli atleti. Con lo stesso Tamberi stiamo ragionando su come sistemare le pedane per il salto in alto, proprio per riuscire a completare l’opera nel migliore modo possibile in modo che possa soddisfare le sue esigenze e quelle di tutti gli atleti che si alleneranno nell’impianto». «Siamo convinti - conclude Tombolini - che il Conti sarà tirato a lucido ed assieme al vicino PalaCasali, in cui presto inizieranno i previsti lavori di ampliamento, la cittadella sportiva delle Palombare sarà un gioiello per tutta la città».