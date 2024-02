ANCONA - Romina è uscita dal suo inferno. Quel gorgo maledetto di dolore, rabbia e incredulità in cui era sprofondata dal 4 maggio 2018, data indelebile in cui la sua vita è cambiata per sempre, scoprendo che la persona con cui si stava frequentando, Claudio Pinti, aveva l’Hiv e che non si stava curando. La storia di Romina Scaloni segnata dal male che le fece quell’individuo, conosciuto nel 2017, e che la tenne all’oscuro contagiandola, è diventata un libro: “4 Maggio 2018-La mia storia con l’untore”.

L’incipit

Parte da lì, dalla data della discesa all’inferno. «Una data che non dimenticherò più – ci racconta Romina – la mia vita è cambiata per sempre. Nato come un diario, una sorta di terapia consigliatami dalla mia criminologa,-psicologa e counselor per liberarmi da tutta la rabbia che mi stava logorando specie nelle difficili fasi del processo, poi ha trovato la luce grazie all’aiuto di una ghostwriter. Oggi è una bella realtà editoriale». Disponibile in versione cartacea e digitale.

I capitoli

Duecentoventidue pagine, suddivise in capitoli, che rileggono la storia di Romina Scaloni dall’adolescenza alla maturità fino all’incontro con Pinti. «Ci ho messo quattro anni a concludere questo progetto - riflette Romina - i capitoli sono segnati anche dalle date, che hanno una grande importanza». Leggere questo libro è come vivere accanto a Romina, essere la sua ombra e guardare di riflesso il suo dolore.

«Ho voluto anche scrivere alcuni passaggi dell’inchiesta, la condanna a 16 anni e 8 mesi di reclusione confermata in Cassazione di cui mio padre non saprà mai perché mancato nel 2020, le intercettazioni; sono stati i momenti più duri e di conseguenza, le pagine più difficili da scrivere perché ho dovuto tradurre i miei sentimenti. Dolorosissime le pagine in cui racconto (e rivivo) il trauma, i momenti in ospedale. Ma sono soddisfatta, perché non è solo un libro autobiografico, non è solo la storia di Romina ma un testo divulgativo e uno strumento che potrebbe aiutare altre persone a capire di stare attenti e non fidarsi di chiunque, perché la vita può cambiare in due minuti. Che ci sono tanti modi di uccidere. Che bisogna trovare il coraggio di lasciare, di denunciare, di ricominciare. Il libro mi ha dato consapevolezza, forza. Mi sento una persona diversa, cambiata. So che ho trasformato un grande dolore in una cosa bella e che può essere utile agli altri, perché di Hiv si parla ancora poco».

Ancora Romina: «Non ci si abitua mai al male, puoi arginarlo, non pensarci, ma non va mai via». Oggi Romina si sente una donna nuova: «Sono passati solo cinque anni - conclude - dico “solo” perché per quel che ho passato sono pochi. Vorrei innamorarmi di nuovo, ma non di chiunque. Chi si avvicina a me e al mio vissuto deve farlo con sensibilità e delicatezza, perché sembro forte e coraggiosa ma sono fragile: la mia è un’armatura di cristallo».