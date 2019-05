Consumano cocaina davanti al santuario nei guai due giovani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Nel fine settimana appena trascorso, i Carabinieri della Compagnia di Senigallia hanno messo in campo 25 pattuglie a presidio del territorio. Nel corso dei controlli sono state identificate 175 persone e controllati 93 veicoli con 23 automobilisti multati per violazioni al codice della strada. Numerosi anche gli interventi per chiamate giunte al “112”, in particolare per segnalare persone o veicoli sospetti, liti per dissidi di natura privata, attivazioni di allarmi, quasi tutti risultati falsi allarmi a causa del maltempo.Nella notte di domenica, i Carabinieri Nucleo Radiomobile di Senigallia, nell’ambito dei servizi finalizzati a prevenire le cosiddette “stragi del sabato sera”, hanno denunciato un 21enne di Senigallia per spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane aveva poco prima ceduto una dose di cocaina ad un 22enne. La pattuglia transitando davanti al Santuario di Santa Maria Apparve nel comune di Ostra, ha notato una Mercedes ferma nel parcheggio con all’interno due giovani. I due erano in procinto di inalare una pista di cocaina. Nel corso del controllo nella tasca dei pantaloni del 22enne è stato rinvenuto un piccolo involucro contenente una dose di “neve”, mentre sotto l’elastico degli slip del 21enne un'altra dose delle stesse dimensioni.Il narcotest ha confermato che si trattava di cocaina. Gli involucri avevano un peso di circa un grammo ciascuno. I due hanno ammesso di essersi dati appuntamento davanti ad un bar a Pianello dove il 21enne aveva ceduto una dose all’amico al prezzo di 90 euro. La cocaina è stata sottoposta a sequestro. I due giovani sono stati segnalati al Prefetto di Ancona per uso personale non terapeutico di sostanza stupefacente, mentre solo il 21enne è stato anche denunciato per spaccio di droga.