«Conoscevo Emma da mezzo secolo. L’omicidio? Non sono io il colpevole»

ANCONA - «Non ho mai avuto modo di porgere le mie condoglianze alla famiglia Vichi. Conoscevo Emma da 50 anni, eravamo vicini di casa. Mi ritrovo in questa situazione a 58 anni, ma non sono colpevole di quanto mi si accusa. Tutt’al più posso rispondere solo della ricettazione. Quello che è accaduto non è colpa mia». Parole, pensieri e dichiarazioni d’innocenza di Maurizio Marinangeli, il chiaravallese finito a giudizio con l’accusa di aver accoltellato a morte e rapinato l’85enne Emma Grilli, sua vicina di casa.