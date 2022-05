Un condom sull’obelisco della fontana di piazza della Repubblica, lo spot corre sugli smartphone e fa discutere

JESI - Di certo azzecca pienamente l’obiettivo di far parlare di sé. Lasciando poco, anzi nulla, all’immaginazione o all’allusione. Il video che, di chat in chat sugli smartphone, promuove la serata di chiusura della stagione della discoteca Noir di Jesi di sabato, fa infatti il pieno d’attenzione.

Non fosse che l’espressione “Mai più senza”, che da tempo accompagna e reclamizza le serate del club di via del Molino, ben si adatta all’esplicitezza dell’immagine proposta: sulle note di “Stand by me” appaiono due mani che infilano un rosso preservativo all’obelisco della fontana di piazza della Repubblica. E così, fra sacrosanto invito a comportamenti sessuali responsabili e sicuri e ammiccamento, perché no, anche alle polemiche sullo spostamento del monumento, la promozione della serata “Jesi fantastica” non si può dire che non colpisca. Fra veduta della piazza e primi piani su leonesse e delfini, che sbuffano acqua come da più d’un secolo e mezzo, pur traslocando di piazza in piazza. Anche se, chissà perché, il contesto del video dà l’impressione che le espressioni delle figure di marmo siano un poco più assorte del solito. E di telefono in telefono il breve filmato, una trentina di secondi in tutto, gira, rigira e fa sorridere anche chi, in fondo, in discoteca non pensa di andare. In un fine settimana che peraltro sarà caratterizzato in centro dal ritorno, fino a mezzanotte, delle taverne del Palio dopo tre anni. E che tanti concluderanno appunto fra piazza e disco.



