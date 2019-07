Concerto, fuochi d'artificio Rotonda, festa e maxi isola Scatta la Ztl sul lungomare

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Tutto pronto per la Notte della Rotonda con la festa che avrà inizio alle 21.30. Sul palco di piazzale della Libertà si esibirà in concerto Filippo Graziani, figlio dell’indimenticabile Ivan. Alle 23.45 seguirà l’attesissimo e suggestivo spettacolo pirotecnico e per concludere “Moka in concerto”, evento realizzato in collaborazione con la Consulta dei Giovani di Senigallia. Domani invece alle 5.30 l’appuntamento sarà con Marco Santini al violino e Lucia Santini al pianoforte per il concerto all’alba nella scenografica cornice della Rotonda.Dalle 20 di oggi alle 3 di domani sarà istituito il divieto di sosta su lungomare Marconi, da via Rattazzi a Piazzale della Libertà; su piazzale della Libertà, da viale Marconi a via Mondolfo e da via Mondolfo a via Corridoni, dove i posteggi saranno riservati ai veicoli al servizio delle persone disabili. Divieto di sosta anche su ambo i lati del lungomare Alighieri, tra piazzale della Libertà e via Umbria. Dalle 21.30 scatta la Zona a traffico limitato sul lungomare Marconi e Alighieri. Dalle 23 alle 24 sarà sospesa anche la circolazione sull’intero tratto di piazzale della Libertà. In occasione della Notte della Rotonda tutti gli stabilimenti balneari potranno organizzare una festa in deroga rispettando l’orario delle 3 di notte per spegnere la musica. Non è stata concessa, ma nemmeno richiesta, una deroga sugli orari. La Notte della Rotonda, insieme al Ferragosto, rappresenta una delle due date in cui tutti gli operatori potranno festeggiare. Resta vietato il trasporto di bottiglie e bicchieri in vetro, per motivi di sicurezza. «Un weekend di sano divertimento, gioia e spensieratezza – afferma il sindaco Maurizio Mangialardi – con tanti eventi di qualità. Questa è la notte dei desideri, all’interno della quale abbiamo deciso di inserire uno dei nostri appuntamenti estivi più importanti e sentiti, la Notte della Rotonda, grande festa popolare dedicata al simbolo del turismo adriatico che consente a cittadini e turisti di ritrovarsi insieme per vivere la magica atmosfera del nostro lungomare».