Con l'auto finisce contro un cancello in ferro e lo abbatte: 43enne ferito

FABRIANO - Incidente stradale sul manto stradale bagnato. Automobilista perde il controllo dell'auto e abbatte il cancello in ferro e la recinzione di rete di una carrozzeria. È successo oggi pomeriggio alle 17:30 lungo la strada provinciale che collega Fabriano a Sassoferrato, all'altezza di Ca'Maiano. Semidistrutta la Nissan Micra, ma fortunatamente, secondo i primi rilievi, conseguenze non gravi per il 43enne di Fabriano ceh era alla guida del mezzo. L'uomo è stato trasportato in ambulanza all'ospedale Profili per gli accertamenti del caso. Sul posto gli agenti della polizia locale.