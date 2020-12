Il Comune seleziona tre geometri e un perito. Per le domande c’è tempo fino a lunedì 4 gennaio

ANCONA - Il Comune di Ancona ha indetto un concorso pubblico per esami per la copertura full time a tempo indeterminato di 4 posti di Istruttore Tecnico, categoria C1

LEGGI ANCHE

Non riescono a scendere dal treno alla loro fermata, coppia di ragazzi colta da una crisi di panico e soccorsa in stazione

Covid, i morti nelle Marche oggi sono otto, il più giovane aveva 61 anni /La mappa del contagio

: 3 posti sono relativi all’attività di geometra, uno a quella di perito. Le domande possono essere presentate entro le ore 13 di lunedì 4 gennaio prossimo, ma chi è interessato è bene che si avvii per tempo per non trovarsi alle prese con qualche intoppo informatico. «Gli interessati - informa il comune - potranno inoltrare domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la procedura informatica messa a disposizione del Comune di Ancona sul proprio sito istituzionale, raggiungibile cliccando un apposito un link. «Si invitano i candidati a inoltrare la domanda di partecipazione, corredata da tutta la documentazione richiesta, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine - raccomanda il Comune -, al fine di evitare di incorrere in eventuali malfunzionamenti del sistema informatico dovuti al sovraccarico dei canali di trasmissione che possano impedire la ricezione della domanda. La piattaforma di ricevimento on line delle candidature verrà posta “off-line” alle ore 13 del 4 gennaio».

© RIPRODUZIONE RISERVATA