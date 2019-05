I complimenti di Raffaella Carrà all’imitazione del Fan Club

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SIROLO - E alla fine sono arrivati anche i complimenti di Raffaella Carrà. Un commento sotto la pioggia di ringraziamenti in calce al video della serata andata in scena nei giorni scorsi al Braque, ristorante del Conero Golf Club, da parte del fans club ufficiale che ha recapitato il messaggio alla biondissima signora della tv. Sí perché nel video era immortalato proprio uno degli sketch più esilaranti e azzeccati della festa a tema “Red carpet” organizzata da Riccardo Toccaceli e Carlo Avvisati della Furibonda, dove l’imitatore Marcello Franca ha dato prova di tutta la sua bravura interpretando prima la Carrà e poi vestendo i panni di Simona Ventura.Una serata da Oscar riuscitissima, con cena, spettacolo, dj set e la presenza di Francesca Cipriani, dove l’altra stella a brillare è stato Emanuele Big Casaccia, alias Lady Gaga. In cantiere c’è già una nuova serata. I dettagli non sono stati ancora svelati ma format e finalità sono confermati: «L’obiettivo - spiegano gli organizzatori - è far divertire gli ospiti rendendoli parte integrante della festa con ricerca del dress code, gag e concorso finale». Dietro le quinte c’è una vera macchina organizzativa che si avvale della collaborazione di Milosca Orsetti ed Egidio Pellegrino, più Arianna Moroni per la fotografia, mentre ad aprire le porte del Braque sono stati i fratelli Romina e Marco Braconi.