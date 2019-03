Commercio in lutto per Adriano: era il volto storico di Stadio Bar

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

ANCONA - Aveva 86 anni, 60 dei quali trascorsi dietro il bancone di Stadio Bar. Se ne è andato ieri sera, nella sua abitazione di via Panoramica, lasciando nel dolore la famiglia, gli amici e un’intera città che aveva avuto modo di conoscerne il sorriso e l’affabilità. Adriano Paci era un’istituzione, con lui se ne va un pezzo di Ancona: quella legata al quartiere Adriatico, al tifo per l’Anconitana, al rito del caffè e dell’aperitivo lungo il viale della Vittoria. Si è sentito male a metà pomeriggio, è stato soccorso prontamente ma nonostante i tentativi di rianimarlo non c’è stato niente da fare.