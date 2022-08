ANCONA - Eventi tutto l’anno, parcheggi a tariffe abbordabili, decoro pubblico. Per i commercianti del centro di Ancona non si può dire che la stagione estiva sia andata male, ma quello che è venuto è stato soprattutto frutto del proprio impegno. L’amministrazione comunale avrebbe invece fatto poco per agevolare il loro lavoro.

APPROFONDIMENTI L'ACCOGLIENZA Una fiumana di turisti nella città semichiusa

In particolare avrebbe fatto poco per rendere la città più accessibile, accogliente, attrattiva. E questo preoccupa in vista dell’autunno, quando l’aumento delle spese per la luce e il riscaldamento potrebbe indurre molta gente a ridurre gli acquisti. Per tale motivo ci si augura vengano messe in atto politiche per portare più gente possibile in città.



Le voci



«L’estate è andata bene perché io faccio un tipo di lavoro che mi permette di avere una clientela fidelizzata – dice Simone Governatori del bar Torino -. Però in giro di gente ce n’è davvero poca. Non bastano quattro bancarelle in corso Garibaldi per fare venire le persone in centro. Ci vogliono iniziative più consistenti e continuative. A San Benedetto al porto non andava nessuno. Ora hanno messo un mercatino fisso tutti i giorni da giugno a settembre e si è riempito. Ma questo non vale solo per l’estate. Bisogna pensare a come portare gente in centro tutto l’anno. Perché non mettono un palco fisso in piazza Roma sul quale organizzare periodicamente spettacoli e concerti? Non ha senso investire tutto sulla Notte Bianca. Spalmando gli eventi si creerebbero occasioni di incontro più numerose e allora sì che i negozi sarebbero incentivati a stare aperti la sera o nei giorni festivi». Per Giorgio Pavani del negozio di abbigliamento Layline è anche importante che siano iniziative di qualità: «Qui si fanno soprattutto mercatini dove la gente spende soldi che non restano in città. Invece a Carpi fanno un festival della filosofia che porta tanta gente in centro favorendo anche i negozi». Pure per Ines Foschi del negozio di ceramiche C.Berardi più che di mercatini c’è necessità di iniziative culturali: «Ma soprattutto c’è bisogno di maggiore decoro. A partire dalla Galleria Dorica, per la cui pulizia è stato firmato un accordo col Comune, ma che non risulta assolutamente adeguata. Cosa dire, poi, degli arredi di corso Garibaldi. Basterebbe poco, un po’ di piante e fiori, che però devono essere mantenute. Qui davanti ne avevano messe due che si sono subito seccate». Questo perché la tecnologia non è stata davvero messa al servizio del cittadino.



L’esempio



«Le isole tecnologiche non hanno mai funzionato. Giusto levarle – sostiene Pavani -. Piuttosto bisognerebbe seguire l’esempio di città come Nizza, dove sono stati creati elementi di arredo con impianti di irrigazione incorporati per le fioriere. E poi occorre migliorare la cartellonistica. I turisti finiscono sempre per andare alla toilette nei bar perché non ci sono indicazioni per i bagni pubblici». Le isole tecnologiche non piacevano troppo nemmeno ad Alessia Bensi del negozio di articoli sportivi Meldolesi, che invece non disdegna i mercatini, purché siano di prodotti enogastronomici: «Quelli di Campagna Amica li vediamo molto bene. Alla gente piacciono. Dovrebbero essere di più e stare in corso Garibaldi tutto l’anno». Ma per Bensi ogni cosa che si fa lungo corso Garibaldi funziona. L’importante è farla. Anche se poi tutto rischia di essere vanificato dalla mancanza di parcheggi a buon mercato: «Ciò di cui si lamentano sempre i clienti è la spesa per il parcheggio. Almeno d’estate e sotto Natale bisognerebbe trovare aree di sosta gratuite o non far pagare le strisce blu».