Commerciante nei guai per la marijuana: aveva pure cannabis light

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Tre persone denunciate dai carabinieri nel fine settimana, che si è concluso con il sequestro di oltre 13 grammi di marijuana. Nei guai sono finiti un 30enne di Ostra, un 34enne di Falconara e un 34enne di Montemarciano. A Ostra nel corso di un servizio finalizzato alla prevenzione e repressione dello spaccio di droghe, i militari hanno perquisito l’abitazione di un 30enne, di professione commerciante, dove hanno rinvenuto tre piccoli involucri di plastica contenenti complessivamente 13,5 grammi di marijuana e altre diciannove confezioni con 70 grammi di infiorescenze femminili di cannabis light, la cosiddetta marijuana legale, nonchè un bilancino elettronico di precisione. Gli approfondimenti investigativi hanno evidenziato che l’uomo non era titolare di autorizzazione per la vendita al dettaglio della cannabis light. Inoltre lo stesso è stato trovato in possesso di 1.735 euro in contanti, verosimile provento dell’attività illecita. Per la sola detenzione dei 13 grammi di marijuana a base di thc il 30enne è stato denunciato per detenzione illegale di sostanza stupefacente essendo possibile il fine di spaccio.Due automobilisti denunciati per guida in stato d’ebbrezza. Un 34enne di Falconara è stato fermato alle 3 di notte lungo la Statale di Marina di Montemarciano, alla guida di una Mazda CX3. Aveva un tasso di 1,33 grammi per litro. Inoltre un 34enne di Montemarciano, fermato in via dell’Industria, alla guida di una Citroen Saxo aveva un tasso di 0,73.