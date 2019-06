Colto da infarto mentre fa colazione: muore a 66 anni lascia la moglie e 5 figli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CHIARAVALLE - Un chiaravallese di 66 anni si è sentito male ieri alle 9,30 mentre stava facendo colazione nel suo appartamento, in via Gramsci a Chiaravalle. Con lui c’erano i familiari: si sono accorti che l’uomo non riusciva a deglutire ed era vittima di un attacco cardiaco. Immediatamente sono stati chiamati i volontari della Croce Gialla di Chiaravalle che hanno prestato soccorso all’uomo che non respirava.I militi della Croce Gialla hanno praticato per molto tempo un massaggio cardiaco al sessantaseienne che però non dava segni di vita e il personale medico ha provveduto a intubarlo. L’uomo è stato quindi trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Jesi, dove poi è stato trattato nel reparto di rianimazione: purtroppo però non ce l’ha fatta ed è deceduto. Lascia la moglie, cinque figli e i nipoti.