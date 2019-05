«Non sono un pusher Coltivavo marijuana per me» Scarcerato il giardiniere

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI - «Non sono uno spacciatore, ma un consumatore di marijuana. Piuttosto che andare a comprarla da qualche sconosciuto, ho preferito provare a coltivarla a casa. L’ho fatto una volta, non succederà più». È con queste parole che il 25enne jesino ammanettato lo scorso martedì dalla Squadra Mobile di Ancona si è difeso davanti al gip Carlo Cimini durante l’udienza di convalida che si è tenuta ieri mattina in carcere. Il giovane, incensurato e di professione giardiniere, non si è avvalso della facoltà di non rispondere, dando la sua versione dei fatti e respingendo le accuse mosse dalla procura. Al termine dell’udienza, il giudice ha convalidato l’arresto e disposto la scarcerazione per il 25enne, detenuto dal 30 aprile a Montacuto su ordine del pm Serena Bizzarri.Assistito dall’avvocato Antonella Scortichini, il giardiniere è tornato libero con la misura cautelare dell’obbligo di firma. Al gip ha anche spiegato la provenienza dei semi che hanno dato vita alle foglie di marijuana finite sotto sequestro e scovate dai poliziotti sia in una scatole per le scarpe che appese a delle grucce. Il giardiniere si sarebbe approvvigionato in uno di quei negozi che vendono cannabis light. Poi avrebbe piantano i semi in due vasi all’interno di una serra organizzata ad hoc per far crescere al meglio le piante. Una produzione homemade per evitare di incontrare gli spacciatori e acquistare da loro la marijuana. «Non mi sono reso conto di quello che stavo facendo. Avevo già comunque deciso di smantellare tutto ancor prima dell’arrivo della polizia» ha detto il 25enne al giudice.Saranno le analisi a rilevare il livello di thc presente nei quasi due etti di marijuana finiti sotto sequestro per mano degli uomini diretti dal vice questore Carlo Pinto. Gli investigatori sostengono una versione diversa rispetto a quella data dal giovane dal pollice verde, peraltro diplomato all’istituto tecnico agrario. E cioè, ipotizzano che la droga trovata in casa fosse destinata allo sballo delle feste organizzate per il primo maggio, soprattutto in area anconetana. Tanto che le indagini della Narcotici erano partite proprio dal capoluogo dorico per risalire a un giovane coltivatore di marijuana. I poliziotti lo hanno arrestato al lavoro, mentre stava potando una siepe. Nell’appartamento che divide con la fidanzata e altri due inquilini è stato trovato il tesoretto di cannabis. In garage c’era una serra con dentro due vasi dove erano rimasti solo i fusti delle piante di marijuana. Gli agenti avevano scovato concimi, prodotti chimici di varia natura, lampade di ricambio e grossi tubi di spirazione. Tipici strumenti di un giardiniere alla prese con la cura delle piante.