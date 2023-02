Coltello e fumo, polizia e carabinieri passano al setaccio nel weekend Jesi, Osimo e Ancona

Controlli a tappeto su tutto il territorio anconetano. Durante il servizio serale, il personale del Commissariato e quello dell’Arma dei Carabinieri hanno monitorato e controllato le zone a rischio della movida jesina: piazza delle Monnighette, via Roccabella, Costa Mezzalancia e tutte le vie limitrofe effettuando diversi passaggi con soste presso i locali “Miami” e “Paradise”. Identificate 16 persone. Stesso servizio integrato a Osimo, diretto a contrastare fenomeni micro-criminali quali episodi di bullismo, spaccio di sostanze stupefacenti, nel centro storico e nelle aree urbane limitrofe. Controllati, inoltre, gli avventori di alcuni esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. Complessivamente sono state controllate 77 persone, un locali pubblici, 35 veicoli. I 3 posti di controllo hanno eleato 8 sanzioni. Il servizio è stato replicato anche a Fabriano, sempre al sabato sera. Complessivamente sono state controllate 40 persone, 6 locali pubblici, 18 veicoli. Anche qui non sono emerse criticità.

Prevenzione ad Ancona

Attività di prevenzione e controllo integrato anche ad Ancona, in piazza Cavour e piazza Roma, sia di mattina che di pomeriggio. I controlli erano finalizzati a contrastare l’abuso di bevande alcoliche, con particolare attenzione al decoro urbano e alla quiete pubblica. Anche qui la notizia diventa, all'opposto, il fatto che non ci siano state problematiche.

Droga e coltelli

Alle ore 1.40 di domenica, durante il normale servizio del controllo del territorio, gli operatori della Squadra Volante hanno effettuato un controllo su un gruppo di persone. Uno di questi faceva cadere una sigaretta artigianale contente hashish e, su esplicita richiesta degli operatori in merito al possesso di ulteriore possesso di sostanza stupefacente, il ragazzo estraeva un involucro di plastica contenente 0,40 gr di hashish (con relativa contestazione dell'articolo 75, che prevede l'applicazione di sanzioni amministrative). Nel pomeriggio del 18 febbraio, invece, gli operatori della Squadra Volante hanno proceduto al controllo di un motociclo con due individui a bordo. All’interno del vano portaoggetti aè stato trovato un coltello a serramanico di 22 centimetri in piena disponibilità di uno dei due individui (particolarmente insofferente al controllo di polizia e incapace nel fornire spiegazioni sul possesso). Inoltre il motociclo non risultava assicurato e pertanto si procedeva al sequestro amministrativo del veicolo con contestuale ritiro del documento di circolazione.