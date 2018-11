Colpo al distributore cassa aperta con il frullino e poi in fuga per i campi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSIMO - Ladri in azione la notte tra domenica e lunedì al Q8 Easy di via Ancona, tra San Biagio e Osimo, al bivio per Santo Stefano. I malviventi hanno usato un frullino per asportare dalla cassa del distributore le banconote di quanti, nel weekend, avevano fatto rifornimento. Il bottino sarebbe di qualche centinaia di euro, ma poteva essere maggiore se il gestore non avesse già prelevato parte dell’incasso. Tuttavia è ancora in via di quantificazione da parte dei carabinieri della stazione di Osimo che indagano, con l’ausilio delle telecamere a circuito chiuso dell’area di servizio.La dinamica del colpo nel Q8 adibito solo al self-service, e ristrutturato qualche anno fa, appare più chiara. Sembra che i ladri siano arrivati sul posto verso le 3,30 di mattino, quando è scattato l’allarme del sistema antifurto. In pochi minuti, prima che arrivassero le forze dell’ordine, sono riusciti con un frullino a scardinare le casse delle due postazioni di benzina aspirando le banconote usando un’asta con bioadesivo.I ladri sono riusciti a fuggire prima dell’arrivo dei militari: sarebbero scappati tra le campagne della zona, lungo via Molinaccio, dove forse li attendeva un palo per raggiungere Osimo Stazione e l’autostrada. È la prima volta che i ladri colpiscono il distributore self-service di via Ancona, ma il gestore non è al primo colpo subito, perché l’altra l’area di servizio che ha, quella dietro il Carrefour di Camerano, è già finita nel mirino dei malviventi in passato.