«Sono solo, non ce la faccio più». Minaccia di lanciarsi dal ponte di Collemarino: salvato dalla polizia

ANCONA - Minaccia di lanciarsi dal ponte di Collemarino: salvato dalla polizia. L'intervento delle Volanti è scattato attorno alle 12 di oggi. Prima dell’arrivo della polizia sul posto, gli operatori della sala operativa sono riusciti a mantenere costantemente il contatto telefonico con l'uomo che minacciava intenti suicidi, tanto da riuscire a distrarlo. Via radio gli equipaggi sono stati aggiornati sull’evolversi della situazione.

La trattativa

Giunti sul posto, i poliziotti hanno rintracciato l’uomo che si trovava nella parte finale del ponte vicino al parapetto, era in forte stato di agitazione e faceva movimenti tali da far presagire un possibile lancio nel vuoto. Gli agenti si sono avvicinati con cautela cercando di instaurare un rapporto di fiducia con lui. Hanno ascoltato i suoi sfoghi, ha detto di non riuscire più a vivere perché solo. Lo hanno portato sulla strada, poi il 118 lo ha portato all’ospedale per un consulto specialistico.