Coinvolto in un incidente e l'alcoltest lo inchioda Denunciato un 37enne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FALCONARA - Controlli senza soste: i carabinieri di Falconara hanno denunciato in stato di libertà per guida in stato di ebrezza alcolica un 37enne, nato a Cuba ma cittadino italiano, residente a Monsano che mentre percorreva via Gobett alla guida di un Audi Q2, alle 5.45 di domenica rimaneva coinvolto in un incidente stradale senza feriti, risultando positivo all’accertamento alcolemico con un valore pari a 1.65 g/l.