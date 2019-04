Coinvolta in un incidente donna di 52 anni con tasso alcolemico elevato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - I Carabinieri della Stazione di Collemarino hanno deferito in stato di libertà per guida in stato di stato di ebbrezza alcolica una donna di Ancona di 52 anni. La stessa, alle 21.45 del 1° aprile 2019, in questa via Conca, alla guida di una Ford Eco-Sport rimaneva coinvolta in un sinistro stradale senza feriti. I successivi accertamenti ematici effettuati presso l’ospedale di Torrette permettevano di riscontrare lo stato di ebbrezza alcolica. La patente di guida veniva ritirata.