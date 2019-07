Emergenza code sulla Flaminia dimezzata L’alternativa piena di buche

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

ANCONA - «Stavolta il primo che si lamenta...». Il monito lanciato su un affollato gruppo Facebook di anconetani sottolineava, all’annuncio dell’avvio dei lavori sulla Flaminia, che davvero per una volta non era il caso di lamentarsi per i cantieri stradali, vista l’urgenza della messa in sicurezza di una strada così trafficata e lastricata di buche. Ma dopo il primo giorno di lavori (l’appalto ne prevede 120, anche se il Comune spera di fare prima) sono in molti a domandarsi perché cominciarli proprio ora, a luglio inoltrato, nel bel mezzo del traffico dei vacanzieri che gonfiano i traghetti. E a chiedersi perché la principale strada alternativa, via Grotte, sia ridotta ancora a un colabrodo, nonostante gli annunci di una sua sistemazione risalgano alla campagna elettorale della primavera 2018.